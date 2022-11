Großes Interesse am vergünstigtem Strompreis vom Dardesheimer Windpark

Dardesheim - „Ich bin total überwältigt“, bekannte Windpark-Chef Heinrich Bartelt beim Blick in den Dardesheimer Rathaussaal. Es konnte sich niemand erinnern, jemals so viele Menschen in diesem Raum erlebt zu haben wie bei dieser Informationsveranstaltung zum angekündigten Druiberg-Strom-Tarif. Damit will der Windpark ab dem Jahreswechsel die Stromrechnungen für die Einwohner von Badersleben, Dardesheim und Rohrsheim im Zaum halten.