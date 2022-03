Enorme Spendenbereitschaft auch in Osterwieck für die Ukraine

In die vielen kleinen und großen Spendenaktionen für die Menschen in der Ukraine reiht sich auch das Engagement von Dajana Lösche aus Osterwieck ein. Ihre gesammelten Hilfsgüter gingen an den Verein Notruf Ukraine.

Osterwieck - „Es ist Wahnsinn, was wir für eine große Spendenbereitschaft erreicht haben. Es berührt uns sehr, dass sich so viele Menschen gemeldet haben, um uns bei dieser Aktion zu unterstützen“, berichtete Dajana Lösche. Sonntagvormittag übergab sie die Hilfsgüter an Norman Scholle vom Verein Notruf Ukraine. Quasi ihr Nachbar in Osterwieck. Gemeinsam fuhren sie die in Kartons und Säcken verstauten Dinge nach Aspenstedt ins Lager des Vereins.