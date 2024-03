Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Der Wurf von zwei Feuerlöschern aus dem Parkdeck der Halberstädter Rathaus-Passagen hat allenthalben für Entsetzen und Kritik gesorgt. Er sei fassungslos, dass Menschen – offenbar Jugendliche – so etwas getan haben, so der Halberstädter Leser Hanns Osterloh gegenüber der Redaktion. Ähnlich Maximilian Bertram. Er sei viel mit dem Auto unterwegs und riskiere an Autobahnbrücken immer einen Blick nach oben. „Und wenn da jemand steht, habe ich schnell ein ungutes Gefühl – auch wenn es nur ein Radfahrer ist, der kurz verschnauft und die Autos da unten beobachtet.“ Zu oft schon seien Dinge von Brücken in Richtung der Autos geschleudert worden.