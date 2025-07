Seit Montag ist die Dorfstraße in Langenstein zwischen Ölmühlenteich und Bahnübergang gesperrt. Trotz schwieriger Voraussetzungen sollen hier Kabel in die Erde kommen.

Energieversorgung in Halberstadt

Wenig Platz zum Arbeiten hat der Baggerfahrer in Langensteins Dorfstraße.

Langenstein. - Es ist eng an dieser Stelle. Dort, wo sich über Langensteins Dorfstraße eine kleine Fußgängerbrücke spannt, die sogenannte Lügenbrücke, ragen Sandsteinfelsen links und rechts in die Höhe. Ein Bagger passt durch, hat aber wenig Platz zum Arbeiten. Dennoch wird hier ein schmaler Graben aufgebaggert - bis etwa in einen Meter Tiefe muss er kommen. Nicht einfach bei dem felsigen Untergrund.