Das Alten- und Pflegeheim von Compassio in Halberstadt kann nicht wie geplant eröffnet werden. Die Baufirma aus Hamburg erklärt warum und deutet weitere Verzögerungen an.

Eröffnung von Pflegeheim in Halberstadt verzögert sich erneut

Noch vor wenigen Wochen sah es gut aus mit den Bauarbeiten am Goldbach in Halberstadt. Doch nun kommen zu den ersten Verzögerungen wohl weitere hinzu.

Halberstadt. - Im Sommer 2026 sollte das Pflege- und Altenheim von Compassio in der Hans-Neupert-Straße eröffnen. Ein neues Konzept sollte damit Einzug halten in Halberstadt. Doch die Baufirma kann nicht rechtzeitig liefern und das Richtfest am 21. Januar musste abgesagt werden. Nun meldet sich diese Firma zu Wort.