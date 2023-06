Was macht eine gute Kita aus? Das wollen am 20. Juni im Kreuzgang der Liebfrauenkirche Einrichtungen des Cecilienstifts wissen. Dazu gibt es viel Programm.

Die Theatergruppe der Kita Dedeleben probte fleißig für ihren Auftritt beim Sommerfest der einrichtung. Auch diese Kita stellt sich am Dienstag im Kreuzgang der Liebfrauenkirche in Halberstadt vor.

Halberstadt - Es wird bunt, soviel steht fest. Wenn sich am Dienstag, 20. Juni, alle elf Kindereinrichtungen des Cecilienstifts in der Halberstädter Liebfrauenkirche und deren Kreuzgang präsentieren, gibt es ganz viele Angebote für Kinder. Doch auch die Erwachsenen haben die Erzieher an diesem Tag im Blick.

Um 14 Uhr geht es los – mit Auftritten in der Kirche und parallelen Angeboten im Kreuzgang der Liebfrauenkirche. Sowohl Gemeinde als auch Stadt seien offen für das Anliegen des Cecilienstifts gewesen, berichtet Sabine Brennecke. Sie ist Bereichsleiterin für Kindertagesstätten und Frühförderung und freut sich auf den Tag. Aus mehreren Gründen, wie sie sagt.

Sprechende Fotoalben

Zum einen hätten alle elf Einrichtungen eigene Schwerpunkte für ihre Stände gesetzt. Dazu kämen kurze Programme, die in der Liebfrauenkirche aufgeführt werden sowie unterschiedlichste Mitmachangebote für Kinder und Eltern. „Vom Kinderschminken über das Gestalten von Ketten, Buttons oder Samenpads bis hin zu Riesenseifenblasen, zwei Glücksrädern und Aktionen mit dem Schwungtuch reichen die Angebote. Und auch ein Stelzenclown schaut bei uns vorbei.“ Jede Einrichtung stellt ihre Arbeit auf kreative Weise vor. So gibt es „sprechende Fotoalben“, die den Alltag in den Einrichtungen in Halberstadt, der Gemeinde Huy, Wernigerode und Benneckenstein nacherlebbar werden lassen.

Man wolle aber nicht nur ein buntes Fest feiern, sondern von den Kindern und Eltern auch erfahren, was für sie eine gute Kindertagesstätte ausmache. „Das reicht von Fragen, wie der, wo in der Kita sich ein Kind besonders gerne aufhält bis hin zu der, was sich Eltern für ihr Kind in der Kita wünschen.“ Das solle spielerisch geschehen. So könne man für die weitere Arbeit Anregungen sammeln, ist Brennecke überzeugt.

Vortrag und Gespräch zur Zukunft der Kita

Mit dem gegen 17 Uhr geplanten Ende des Kinderfestes, das aus Anlass des 150-jährigen Bestehens des Cecilienstifts gefeiert wird, ist der Tag der Kitas aber noch nicht vorbei. Nach einer Verschnauf- und Aufräumpause wird zu Vortrag und Gespräch mit einem Mann eingeladen, der getrost als Nestor der Erziehungswissenschaften bezeichnet werden darf. Prof. Wassilios Fthenakis forscht und publiziert seit Jahrzehnten, gibt die Zeitschrift „didacta “ heraus, wird als Berater von den Bundesregierungen ebenso zu Rate gezogen wie vom Bundesverfassungsgericht, wenn es um Kindschaftsfragen geht.

Fthenakis wird bei dem um 19 Uhr beginnenden öffentlichen Vortrag in der Liebfrauenkirche die Frage stellen, welche Kita Kinder heutzutage brauchen. In einer Zeit, die von extrem schnellen technologischen Entwicklungen geprägt ist, eine spannende Frage. Denn niemand wisse, so Brennecke, welche Fähigkeiten die heutigen Kindergartenkinder in ihrem Berufsleben später wirklich brauchen.