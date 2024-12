Freude für die Kirchengemeinde in Aderstedt: Die bis dato notdürftige Beleuchtung im örtlichen Gotteshaus wurde komplett überholt und modernisiert. Woher das Geld stammt und was genau gemacht worden ist.

Es werde Licht: Neues Konzept erhellt Details in Aderstedts Kirche

Aderstedt. - Zwei eher schwache Glühbirnen, die provisorisch wirkend an einer Strippe von der Decke hängen, waren bis dato alles, was in der Aderstedter Kirche für Licht sorgte. Bis jetzt.