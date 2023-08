Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt - Etwa 3000 Betriebe gehören der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode an, die ein Gebiet von vier ehemaligen Landkreisen umfasst - Halberstadt, Aschersleben, Quedlinburg und Staßfurt. Etwa 15.000 Mitarbeiter zählen die Unternehmen, so Geschäftsführer Wulfhard Böker. „Durchwachsen sieht es bei den Fachkräften in unserem Zuständigkeitsbereich aus.“