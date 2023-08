Halberstadt - Etwa 3000 Betriebe gehören der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode an, die ein Gebiet von vier ehemaligen Landkreisen umfasst - Halberstadt, Aschersleben, Quedlinburg und Staßfurt. Etwa 15.000 Mitarbeiter zählen die Unternehmen, so Geschäftsführer Wulfhard Böker. „Durchwachsen sieht es bei den Fachkräften in unserem Zuständigkeitsbereich aus.“

Das Handwerk goldenen Boden habe, würde für die Masse der Betriebe zutreffen. Handwerker hätten ihr Auskommen, aber der Wettbewerb um gute Fachkräfte würde viele Branchen ausbremsen.

Zeit großer Betriebe vorbei

Die Zeit der relativ großen Handwerksbetriebe mit 40 bis 50 Beschäftigten sei vorbei. Es gebe eine Tendenz der Verkleinerung. Viele seien auf zehn bis zwölf Mitarbeiter runtergeschrumpft. „Die einst fünf bis sechs Angestellte hatten, wollen sich den Stress mit der Bürokratie nicht mehr antun.“ Sie hätten einfach gar keine Mitarbeiter mehr und würden sich bei Bedarf Hilfe auf Zeit holen, um Aufträge zu realisieren.

Schätzungsweise ein Drittel der Mitarbeiter würde in den Betrieben fehlen, um die vorliegenden Aufträge abarbeiten zu können. Das beträfe schwerpunktmäßig nicht nur die Baubranche, sondern auch das Kfz-Gewerbe, die Fleischer haben Probleme ihre Gesellen zu halten beziehungsweise neue zu finden. Die Lage sei auch ein Ergebnis der Corona-Pandemie, die vieles verändert hätte, so der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Derzeit schieben viele Fachbetriebe Aufträge vor sich her, weil es an Mitarbeitern fehlt, die die Aufträge umsetzen können“, berichtet Böker.

Man könne auch nicht pauschal sagen, dass junge Leute nach dem Schulabschluss kein Interesse an Handwerksberufen hätten. „Es gibt Branchen wie zum Beispiel den Metallbau, die haben eine Zunahme bei Auszubildenden“, so Wulfhard Böker. Das würde auch damit zusammenhängen, dass dort in bestimmte Fertigungsprozesse die Digitalisierung Einzug halte. „Das Bild des schmutzigen und schlecht bezahlten Handwerkers gibt es dort nicht mehr.“

Problem Dienstleistung

Auch im Sanitär- und Elektrobereich gebe es eine stabile Nachwuchsentwicklung. Schwieriger werde es im Dienstleistungsbereich, Leute zu finden - so unter anderem bei den Bäckern, Fleischern und Friseuren. Da sei der Kunde auch nicht bereit, auf die Preissteigerungen, die es überall gibt, einzugehen. „Einen Lehrling im Betrieb zu haben, ist schon fast ein Luxus, die Ausbildung kostet viel Geld", so der Geschäftsführer.

Im Rahmen einer Initiative wollen die Mitgliedsunternehmen der Kreishandwerkerschaft jungen Leute verstärkt Praktika im Handwerk anbieten, um ihnen die Berufe vorzustellen.

Wulfhard Böker rechnet auch mit einem Konkurrenzkampf um Personal, wenn in Halberstadt das Daimler-Truck Logistik-Center mit bis zu 650 Beschäftigten aufmacht. „Das trifft auch zu, wenn im Großraum Magdeburg Intel öffnet“, fürchtet er. Abwanderungen von Arbeitskräften habe man vor Jahren in der Harzregion schon erlebt, als VW in Wolfsburg gewachsen ist oder als Porsche und BMW sich in Leipzig angesiedelt haben.

Bei der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-West in Halberstadt wurden bis Ende Juni dieses Jahres 1210 Ausbildungsstellen gemeldet, informiert Pressesprecherin Stefanie Deutschbein auf Volksstimme-Anfrage. „181 davon wurden von Handwerksbetrieben gemeldet. Das sind 17 Stellen weniger als im Vorjahr.“ 649 Ausbildungsstellen seien derzeit noch unbesetzt. Diese Zahl werde sich in den nächsten Wochen noch reduzieren. Ein Einstieg in eine Ausbildung sei in der Regel noch bis Ende September möglich. Eine Aussage, wie viele Azubis 2023 im Landkreis Harz eine Ausbildung starten, sei verlässlich daher erst zum Ende des Berichtsjahres 2022/2023 am 30. September möglich.

„Ende Juni waren 880 junge Menschen in der Berufsberatung der Agentur für Arbeit West gemeldet“, so Stefanie Deutschbein. Unter den Top zehn der Berufswünsche würden sich zwei Handwerksberufe befinden: 49 Bewerber und sechs Bewerberinnen bei den Ausbildungsberufen Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik sowie 25 Bewerber und zwei Bewerberinnen beim Tischler. Mit 70 Bewerbern sei der Beruf Verkäufer/in der Spitzenreiter, gefolgt vom Kfz-Mechatroniker, an dritter Stelle stehe Kaufmann/-frau - Büromanagement mit 41 Bewerbern, dann Verwaltungsfachangestellte - Kommunalverwaltung mit 29, Industriemechaniker/in mit 28 und Kaufmann/-frau im Einzelhandel ebenfalls mit 28.

Schlusslicht Gastronomie

Die Schlusslichter seien in folgenden Berufsbereichen zu finden: Kunststoff, Kautschukherstellung mit 13 gemeldeten Stellen zehn unbesetzt, Metallbau und Schweißtechnik von 30 gemeldeten Stellen sind 25 unbesetzt, Elektrotechnik von 37 sind 15 unbesetzt, Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klimatechnik seien von 26 Stellen 19 unbesetzt. Schlusslichter seien die Hotellerie, von 42 Stellen seien 25 unbesetzt, und die Gastronomie mit 50 Stellen, von denen 29 nicht besetzt sind.

Heike Schittko, Chefin der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt West, erklärt, warum das so ist: „In Deutschland gibt es aktuell 324 anerkannte Ausbildungsberufe. Viele junge Menschen sind von der großen Zahl überfordert und konzentrieren sich auf wenige bekannte Berufe. Pandemiebedingt haben gerade die aktuellen Jahrgänge weniger praktische Erprobungsmöglichkeiten in den Unternehmen nutzen können.“ Jugendliche und Eltern hätten deshalb wenig konkrete Informationen über die bunte Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten in den Unternehmen unseres Landkreises.

Die Agentur für Arbeit arbeite regional mit Partnern zusammen, um dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern. So werde man auf der größten Berufsfindungs- und Studienmesse im Harz am 16. September die Möglichkeit bieten, mit regionalen Unternehmen in Kontakt zu treten und sich zu informieren. Das Projekt „Praktikalotsen im Landkreis Harz“ habe das Ziel, die praktikumssuchenden jungen Menschen mit regionalen Firmen unkompliziert und effektiv zusammenzuführen. „Mit der Weiterbildungsagentur haben Beschäftigte, Weiterbildungsinteressierte und Unternehmen einen Ansprechpartner für die vielfältigen Herausforderungen, Fragen, Fördermöglichkeiten rund um Qualifizierung von Beschäftigten und Fachkräftesicherung“, so die Agenturchefin.