Wirtschaft im Harz Fachkräftemangel im Harz: Bei Halko setzt man auf Mitarbeiter aus dem Ausland

Lange sah es schlecht um die Arbeitsplätze bei Halko aus. Doch nun ist das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs und braucht Facharbeiter. Deswegen kommen die aus dem Ausland.