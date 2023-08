Vor vier Jahren haben Henriette und Frank Reinhardt in der Halberstädter Altstadt ein verwaistes Fachwerkhaus gekauft. Warum sie es sanieren.

Fachwerk-Schatz in Altstadt Halberstadts gerettet

Henriette und Frank Reinhardt mit ihrer Tochter Miriam vor ihrem Fachwerkhaus Am Berge 2 in Halberstadt.

Halberstadt - Sucht man in Halberstadt eine glückliche Familie, findet man sie in der Halberstädter Altstadt. Am Berge 2 heißt bald die neue Anschrift von Henriette, Frank Reinhardt und Tochter Miriam.