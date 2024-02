Die Polizei hat die Suche nach dem 77 Jahre alten Bewohner des Seniorenheims im Huy-Ortsteil Schlanstedt eingestellt. Der Mann wurde in der Gemeinde Am Großen Bruch tot aufgefunden.

Schlanstedt/DUR. - Die Polizei hat die Suche nach dem seit Sonntag vermissten 77 Jahre alten Joachim B. aus dem Huy-Ortsteil Schlanstedt eingestellt.

Der Mann, der im Seniorenheim am Kampweg wohnte, wurde am Montagabend in der Gemeinde Am Großen Bruch im Ortsteil Neudamm tot aufgefunden, teilte die Polizei mit.

Fahnung beendet: Vermisster Rentner aus Huy tot aufgefunden

Die Todesursache des Mannes ist noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, hieß es.

Nach Angaben der Polizei hatte Joachim B. das Seniorenheim am 25. Februar gegen 16.30 Uhr verlassen. Bei der Suche setzte die Polizei einen Fährtenhund sowie einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera ein.