Die Arbeiten am Radweg zwischen Nienhagen (Landkreis Harz) und Gröningen (Landkreis Börde) sind früher fertig als geplant.

Fahrradweg zwischen Harz und Börde wird in wenigen Tagen freigegeben

Die neue Verkehrsinsel am Ortsausgang von Nienhagen in Richtung Bördekreis.

Nienhagen - Noch stehen Absperrungen am neuen Radweg, der neben der Kreisstraße 1318 verläuft, die Gröningen und Nienhagen miteinander verbindet. Doch die Arbeiten an dem 500 Meter langen Teilstück sind bereits früher fertig als erwartet.

Deswegen wird der Radweg bereits am kommenden Montag, 14. August, um 13 Uhr freigegeben. Das teilt der Landkreis Harz in einer Pressemitteilung mit.

Arbeiten an Radweg begannen im April

Im Rahmen des nun erfolgten Lückenschlusses wurde am Ortsausgang von Nienhagen in Richtung Bördekreis zudem eine Querungsinsel neu gebaut. Die Arbeiten hatten mit einem Spatenstich am 4. April begonnen.

Nötig wurde der Lückenschluss, weil zwar ein Fahrradweg aus Richtung Bördekreis an der stark befahrenen Straße entlangführt, dieser aber einen halben Kilometer vor Nienhagen endete – weil dort der Landkreis Harz anfängt.