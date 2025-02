Bei zwei Tempokontrollen auf Bundesstraßen des Landkreises Harz hat die Polizei einen dicken Fisch an Land gezogen. Ein Skoda war fast doppelt so schnell wie erlaubt. Welche Strafe dem Fahrer blüht.

Landkreis Harz. - Wer die Bundesstraße 79 zwischen Athenstedt und Dardesheim regelmäßig nutzt, weiß es nur zu gut: Am Abzweig nach Zilly, wo das Tempolimit von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert ist, sind gern die Geschwindigkeitswächter der Polizei in Aktion. Ein Harzer ist jetzt fast doppelt so schnell wie zulässig in die Radarfalle gerast.