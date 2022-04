Fest in Park und Schule im Vorharz geplant

Nach zwei Jahren Coronapause soll es nun endlich wieder mehr Veranstaltungen geben. Dazu haben sich Wegelebener Vereine zusammengesetzt und haben ein Fest auf die Beine gestellt. Das Programm ist vielfältig. Was bei dem Parkfest neben einem Schulbesuch noch alles geplant ist.

Im Juni soll es ein Parkfest in Wegeleben geben. Verbunden wird das mit einem Tag der offenen Tür an der örtlichen Grundschule.

Wegeleben - Nach zwei Jahren, in denen aufgrund der Corona-Pandemie die örtlichen Vereine und sozialen Einrichtungen in Wegeleben nur wenige Vorhaben umsetzen konnten, sind für dieses Jahr wieder mehr Veranstaltungen in der Vorharzer Gemeinde geplant. Dafür haben sich kürzlich Vereine, soziale Einrichtungen und Institutionen getroffen, um über geplante Veranstaltungen für dieses Jahr zu diskutieren. Auf eine erste wurde sich jetzt geeinigt.