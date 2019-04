Die stündlichen Aktionsangebote zum Eiersuchen im Stroh fanden auch in diesem Jahr großen Anklang. Foto: Dieter Kunze

Der weiße Flockenwirbel am Morgen sorgt bei den Organisatoren des Langensteiner Ostermarktes für ziemlich besorgte Gesichter.

Langenstein l Der Schäferhof ist wieder einmal mit Buden und Ständen voll ausgelastet. „Die Anfragen für unseren Frühlingsauftakt sind immer groß“, sagte Frauke Meenken, Vorsitzende des organisierenden Merino-Vereins. Zunächst sind vor allem die überdachten Räumlichkeiten in der Festscheune und im Schafstall von den Besuchern gefragt. Dort ist der Gastronomie-Bereich schon früh gut genutzt.

Auch der geheizte Bastelkeller, in dem Karin Mosel allerlei Beschäftigung für die Jüngsten anbietet, ist von den Jüngsten und deren Eltern gut besucht. Gegen Mittag belebt sich auch der Hof zunehmend. Stündlich können kleine und große Kinder im Stroh nach Ostereiern suchen. Wenn Olaf Hentrich das Kommando zum Einlass gibt, geht das große Wühlen los. Die gefundenen Plastik-Eier können anschließend in Oster-Süßigkeiten eingetauscht werden.

Fleißige Bäcker

Die fleißigen Bäcker am Lehmbackofen haben alle Hände voll zu tun, um den Nachschub nicht ausgehen zu lassen. Auch die beiden Männer am Räucherofen werden angetrieben, bald für frisch geräucherte Forellen zu sorgen, denn am Stand warten schon viele Interessenten. Rasch ist eine Ladung ausverkauft.

Die knuffigen Spielzeugschafe der Merino-Frauen werden von den jüngsten Besuchern gern gestreichelt. Bei den großen Tieren im Gatter klappt das nicht immer. Über die Osterhasen in den Kaninchen-Boxen am Hofeingang freuen sich viele Besucher.

Bei den Fragen für das Oster-Quiz haben die Teilnehmer zu knabbern. Die Palette reichte dabei von Grundkenntnissen über die Bedeutung des Osterfestes bis zu Frühlingsblühern und Frühlingsliedern.

Humorvolle Gäste

Im Tagesverlauf wächst der Fahrzeugstrom. Obwohl am Ortseingang fleißige Helfer auf den zusätzlichen Parkplatz mit Zubringer-Verkehr hinweisen, versuchen zu viele PKW-Fahrer weiterhin, in den engen Straßen im Ortszentrum ein Plätzchen zu finden und parken auch an viel zu engen Stellen. Ortsbürgermeister Jürgen Meenken (CDU) freut sich aber, dass der „Leutewagen“ zum neuen Parkplatz von humorvollen Gästen gern genutzt wird. Künftig soll auch ein Pferdegespann dafür eingesetzt werden.

Vereinsmitglieder und Helfer ziehen am Abend eine positive Bilanz. Nach der neuen Wegepflasterung auf dem Hof geht es jetzt an die Erweiterung des Hofladens. Dann stehen Höhepunkte wie Sommerklassik, Operngala „Italienische Nacht“ und der Erntedankmarkt bevor. Im Oktober geht es mit der „Stallsause“, Filmmusik und Konzerten weiter.