Dirk Spangenberg, der Vorsitzende des Luftsportvereins Dingelstedt, verabschiedet hier einen Gastflieger, der mit seinem ultraleichten Fluggerät soeben am Pfingstgras gestartet ist. Spätestens zum Flugplatzfest am 3. Juni will er wiederkommen. Foto: Ramona Adelsberger