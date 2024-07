Ein Feuerwehr-Großeinsatz jagt vielen Halberstädtern einen gehörigen Schreck ein: Mit mehreren Fahrzeugen eilen die Kameraden zum Dom mitten in der Harz-Kreisstadt. Was mit dem bekannten Bauwerk geschehen ist.

Feueralarm am Dom Halberstadt: Was hinter Großeinsatz steckt

Erinnerung an Notre Dame

Großer Feuerwehreinsatz am Dom in Halberstadt.

Halberstadt. - Kurz nacheinander rasen am Mittwoch (17. Juli) kurz nach 12 Uhr zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge auf den Domplatz und positionieren sich vor dem Dom, Polizei und Rettungsdienst sind ebenfalls rasch zur Stelle. Die Passanten bleiben stehen, so mancher erinnert sich an Bilder aus Paris mit der brennenden Kirche Notre Dame. Sollte es jetzt etwa den Halberstädter Dom treffen?