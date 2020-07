Am Freitag brannte es in den Thekenbergen. Foto: Feuerwehr Halberstadt

Im Wald bei Langenstein hat ein Jogger ein Feuer entdeckt. So konnte die Feuerwehr den Brand in den Thekenbergen schnell finden.

Langenstein (sr) l 150 Quadratmeter Waldboden sind am Freitag, 24. Juli aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer ist in unwegsamen Gelände in den Thekenbergen nahe Langenstein ausgebrochen, informiert Wehrsprecher Chris Buchold. Rund zweieinhalb Stunden lang löschten 40 Kameraden die Flammen.

Alarmiert wurden sie um 12.25 Uhr über die Leitstelle. Ein Augenzeuge habe das Feuer gemeldet. „Ein Jogger hat den Rauch und die Flammen entdeckt“, berichtet Buchold. Der Sportler sei zur nahe gelegenen Gedenkstätte gelaufen, um von dort aus den Notruf abzusetzen. Zudem habe der Mann auf die eintreffenden Feuerwehrleute gewartet, um ihnen den Weg zum Brandherd zu zeigen. „Zum Glück“, betont Chris Buchold. „Ohne seine Unterstützung hätten wir die Stelle so schnell nicht gefunden.“

Zwei Kameraden eilten mit Löschrucksäcken – die jeweils 20 Liter Wasser enthalten – zum Feuer. Sie löschten die Ränder ab, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Derweil rollten andere Kameraden die Schläuche aus und errichteten eine Standleitung. „Weil der nächste Hydrant zu weit entfernt war, wurde das Wasser mit Fahrzeugen gebracht", informiert Buchold weiter.