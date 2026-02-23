„Die richtige Entscheidung“: Veltheims scheidender Wehrleiter Dirk Lange zieht ein positives Fazit zum neuen Löschfahrzeug und blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück.

Osterwiecks Stadtwehrleiter Olaf Chrost und Bürgermeister Dirk Heinemann freuen sich mit Mario Almes und Daniel Schmidt über ihre Beförderungen, ebenso die scheidenden Veltheimer Ortswehrchefs Tobias Machon und Dirk Lange (v. l.).

Veltheim. - Mit einem positiven Fazit beendet Dirk Lange zum letzten Mal in seiner Funktion als Veltheims Ortswehrleiter die Jahreshauptversammlung der Brandschützer. „Wir sind keine große Feuerwehr, aber gut ausgebildet und motiviert“, fasst der 44-Jährige zusammen, der nach 21 Jahren gemeinsam mit seinem langjährigen Stellvertreter Tobias Machon Platz machen möchte für eine jüngere Wehrleitung. Künftig werden sich beide weiterhin als aktive Kameraden in der Wehr engagieren.