Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Veltheim und die Ortswehr des Osterwiecker Ortsteils laden zu ihren Jahreshauptversammlungen ein.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Veltheim und die aktiven Wehrmitglieder blicken auf das Jahr 2025 zurück.

Veltheim. - Am Sonnabend, 21. Februar, findet die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen FeuerwehrVeltheim am Fallstein (Harzkreis) statt. Los geht es um 17.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Osterwiecker Ortsteils.

Unmittelbar im Anschluss an die Versammlung des Fördervereins beginnt um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung der Veltheimer Feuerwehr, zu der dann auch alle Mitglieder des Fördervereins eingeladen seien, heißt es von den Organisatoren. „In diesem Rahmen soll zudem die neue Wehrleitung gewählt“, kündigen sie an.

Staffelstab-Übergabe bei der Freiwilligen Feuerwehr Veltheim

Die Staffelstab-Übergabe in Veltheim sei gut vorbereitet, versichern die Brandschützer. Ortswehrleiter Dirk Lange ist bereits seit 2004 Teil des Führungsteams. Zunächst als Stellvertreter, seit 2009 als Wehrleiter. Seit 2012 ist Tobias Machon als Stellvertreter an seiner Seite. Nach vielen Jahren engagierter Arbeit wollen sie, so die Ortswehrchefs unisono, die Verantwortung nun in jüngere Hände übergeben. Mit ihrer Erfahrung wollen sich Dirk Lange und Tobias Machon aber weiterhin als aktive Wehrmitglieder engagieren.

Nach dem offiziellen Teil wird zu einem gemütlichen Beisammensein bei Erbensuppe und kühlen Getränken in geselliger Runde geladen.