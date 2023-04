Statt zwölf einzelner Lager in den Wehren der Ortsteile gibt es ab sofort für alle Kameraden eine zentrale Kleiderkammer in Schlanstedt. Und das aus gutem Grund.

Schlanstedt - Bei zwölf freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Huy kann man – bei 260 aktiven Kameraden plus rund 50 Mitgliedern in den Ehr- und Altersabteilungen – leicht den Überblick verlieren, was die Ausstattung betrifft. Doch damit ist jetzt Schluss.