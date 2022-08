Firma in Halberstadt kämpft mit Inflation

Halberstadt - Die Zeiten waren in der langen Geschichte der Glücksklee Blumen Gartenbau GmbH Halberstadt an der Rabahne noch nie so unsicher wie zurzeit. Und das will bei der ältesten Gärtnerei auf dem Gebiet des ehemaligen Altlandkreises Halberstadt etwas heißen. Erstmals wird der Betrieb im Jahr 1885 erwähnt, sagt Geschäftsführer Horst Braune stolz. Damals hätte das Unternehmen noch vor den Toren der Stadt gelegen, das heutige Bürogebäude sei ein Chaussee-Haus gewesen. Energiekrise und Inflation stellen das Traditionsunternehmen vor neue Anforderungen.