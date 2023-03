In Berlin, Hamburg oder München gehören sie ganz selbstverständlich zum Stadtbild. Doch in einem kleinen Ort wie Aderstedt? Warum es hier dennoch ein Fitnessstudio gibt.

Fitnessstudio im 300-Seelen-Ort: Das Geheimnis von John Wilkell und seiner Frau Martina in Aderstedt/Huy

Aderstedt - 333 Einwohner hat Aderstedt. Gehen die denn alle zum Training? „Das nicht“, sagt John Wilkell, „aber dafür Leute aus den anderen Huy-Orten, aus Osterwieck und sogar aus Halberstadt.“ Der 55-Jährige betreibt gemeinsam mit seiner Frau Martina die Aderstedter Fitnessbude – in einer Kombination aus Fitnesscenter und Physiotherapiepraxis. „Wir sind 2015 von Halberstadt hier nach Aderstedt gezogen, weil wir mit den Kindern gern aufs Land wollten“, erzählt die gebürtige Oschersleberin. „Kurz darauf wollte der damalige Besitzer des Fitnessstudios dann verkaufen – und wir haben zugeschlagen.“ Die gelernte Friseurin hatte 2012 zur Physiotherapeutin gewechselt und arbeitete zu der Zeit in ihrer eigenen Praxis in Königslutter. „Die Anfangszeit war recht schwer“, erinnert sich John Wilkell, der sich anfänglich allein um das Studio gekümmert hat. „Die Leute waren nach erneutem Besitzerwechsel skeptisch, hinzu kam, dass wir Aderstedter waren.“