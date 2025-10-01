weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Einkaufen: Fleischerei Hesse aus dem Huy eröffnet Filiale in Supermarkt in Wernigerode

Einkaufen im Harz Fleischerei Hesse aus dem Huy eröffnet Filiale in Supermarkt in Wernigerode 

Das im Huy ansässige Familienunternehmen Hesse erweitert sein Filialnetz: Am 1. Oktober eröffnet ein weiteres Geschäft in einem Supermarkt in Wernigerode. Was die Kunden hier erwartet.

Von Maria Lang Aktualisiert: 01.10.2025, 10:40
Fleischerei-Chef Justin Hesse mit seinem Team Eileen Wilke, Soveig Hoefert, Betty Rettmer und Birgit Klaus (von links) in der neuen Filiale in Wernigerode.
Fleischerei-Chef Justin Hesse mit seinem Team Eileen Wilke, Soveig Hoefert, Betty Rettmer und Birgit Klaus (von links) in der neuen Filiale in Wernigerode. Foto: Maria Lang

Wernigerode/Dingelstedt. - Sechs Wochen Umbau und Vorbereitung liegen hinter Justin Hesse und seinem Team - am 1. Oktober ist es soweit: Die neue Filiale der Dingelstedter Fleischerei eröffnet in Wernigerode. „Wir sind schon ein bisschen aufgeregt und freuen uns sehr - das war lange Zeit ein Traum von uns“, sagt der Junior-Chef.