Sie haben europäische und deutsche Geschichte beeinflusst, sich gegen Vorurteile und Missachtung gewehrt. Im Harz finden sich Orte, an denen besondere Frauen gewirkt haben. Sie standen in Halberstadt im Mittelpunkt einer Veranstaltung, die ein seit 25 Jahren im Land Sachsen-Anhalt bestehendes Projekt würdigte.

Halberstadt. - Wenn man ein 25-jähriges Jubiläum begeht, feiert man das am besten an einem 25. - gedacht, getan. Und so kam es, dass Halberstadts Gleimhaus am 25. August zu einem ganz besonderen Veranstaltungsort wurde.

25 Jahre an einem 25. zu feiern, das passt - sagte sich auch Anke Triller, Koordinatorin des Projekts „FrauenOrte Sachsen-Anhalt“. Sie lud gemeinsam mit dem Team vom Gleimhaus und dem Verein Courage Halle am 25. August zu einer literarischen Harzreise ein, um die Bekanntschaft mit schreibenden Frauen zu machen oder zu erneuern.

Reizvoll an der Präsentation der Frauenorte in Halberstadt, Wernigerode, Quedlinburg und Stolberg (Harz) war nicht nur ihre Vielfalt. Ebenso reizvoll war, dass die Orte in wechselnder Besetzung vorgestellt wurden.

Gleimhausdirektorin Ute Pott stellte die beiden Frauenorte in Halberstadt - das Gleimhaus und Bollmanns Gaststätte - am Beispiel der ersten deutschen Berufsschriftstellerin Anna Louisa Karsch (1722 - 1791) und der Politikerin Minna Bollmann (1876-1935) vor.

Im Mittelpunkt des Beitrages von Doreen Klinger, Museumspädagogin der drei Städtischen Museen der Welterbestadt Quedlinburg, stand Gräfin Anna zu Stolberg (1504 - 1574), die als Anna II. die 28. Äbtissin des Reichsstiftes von Quedlinburg war. Sie war die ältere Schwester von Juliane zu Stolberg, der Stammmutter der älteren und jüngeren Linie des Hauses Oranien - weshalb Stolberg bis heute von vielen Niederländern besucht wird. Das Reichsstift Quedlinburg ist der Grund, warum der Stiftsberg zu den Frauenorten in Sachsen-Anhalt gehört. Der Frauenort Stolberg, Gräfin Juliana zu Stolberg und Wernigerode (1506 - 1580) wurden von Anke Triller präsentiert.

Kim Kesmer sprach zu Dorothea Erxleben (1715 – 1762), der ersten promovierten deutschen Ärztin.

Der Frauenort in Wernigerode ist das Schloss Wernigerode. Kustodin Katrin Dziekan widmete sich in ihrem Beitrag der Gräfin und späteren Fürstin Anna zu Stolberg-Wernigerode (1837-1907), die vielseitig künstlerisch tätig war.

Politische und private Schriftwechsel in den Blick genommen

Der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung waren die schriftlichen Zeugnisse der vorgestellten Persönlichkeiten. Neben den hauptsächlich persönlich geprägten Briefwechseln der Gräfinnen Anna und Juliana traten andere schriftstellerische Arbeiten aus dem rein persönlichen Rahmen heraus wie die Schrift von Dorothea von Erxleben „Gründliche Untersuchungen der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten“, in der sie sich detailliert mit den Vorurteilen gegen die Frauenbildung auseinandersetzte. Oder das Schreiben der ersten lutheranischen Quedlinburger Äbtissin Ann II. an Karl V. gegen die von den sächsischen Herzögen ausgehende Bedrohung. Der Schutzbrief des Kaisers ermöglichte es ihr, die Rechte des Stiftes zu wahren.

Der berühmte „Tränenbrief“ der Poetin Anna Louisa Karsch an ihren Promotor Johann Wilhelm Gleim belegt die emotionale Intensität ihres Briefwechsels und ist ein aufschlussreiches Zeitdokument der Empfindsamkeit.

Anke Triller bedankte sich bei den Akteurinnen mit Zörbiger Pflaumenmus und roten Rosen - eine Anspielung auf ein Buch von Hedwig Courths-Mahler, die in Zörbig geboren wurde. Am 31. Mai 2000 war in Zörbig bundesweit der erste Frauenort eingeweiht worden. 51 weitere folgten in Sachsen-Anhalt.