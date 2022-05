Frl. Knips zieht ins Schlanstedter Rathaus

Schlanstedt - Manche machen Sport, andere stricken, wieder andere lesen oder sind im Garten tätig – Ireen König-Danz hat für sich die Fotografie entdeckt. Als Ausgleich zum Beruf, zum Stress des Alltags und als etwas, das ihr einfach Spaß macht.

„Ich habe vor ein paar Jahren festgestellt, dass ich irgendwie etwas anderes wollte in meinem Leben“, sagt die heute 43-Jährige.

Die gebürtige Eilenstedterin hat nach ihrem Schulabschluss eine Lehre bei der Bank gemacht und war dann 20 Jahre lang in dieser Branche tätig.

Suche nach erfüllender Tätigkeit

„Die Ausbildung und die Arbeit bei der Bank waren eine Kopfentscheidung und die verlässliche Schiene – eine sichere Bank im wahrsten Sinne“, so Ireen König-Danz. „Vor fünf Jahren habe ich mich dann aber mal hingesetzt und mich gefragt: Was machst du wirklich gerne, was liegt dir?.“

Sie sei schon immer gern und viel kreativ gewesen und habe auch schon immer fotografiert – also habe sie zwei wesentliche Entscheidungen getroffen: Zum einen hat sie in Magdeburg eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin gemacht, um neue berufliche Wege gehen zu können.

„Zum anderen habe ich ,Frl. Knips’ gegründet, um meine Hobby-Fotografie zu intensivieren“, berichtet König-Danz, die ihre berufliche Welt stark von der Freizeit-Seite trennen möchte. „Das eine mache ich, um Strukturen zu haben und Sicherheiten, und um Geld zu verdienen – und das andere macht mir einfach Spaß und ist gewissermaßen mein Ausgleich.“

Eigene kleine Nische gefunden

In einer eigens hergerichteten kleinen Foto-Laube im eigenen Garten in Schlanstedt, wo sie bereits seit über 20 Jahren wohnt, oder im nahe gelegenen Huy macht die Zweifach-Mutter etwa jedes zweite Wochenende ihre Shootings.

„Inzwischen mache ich hauptsächlich so ,Mädels-Fotografie’: Porträts, Freundinnen-Shootings oder Fotos vom Junggesellinnenabschied“, erzählt sie – und man kann die Freude und den Spaß, den sie daran hat, in ihren Augen sehen und förmlich spüren.

Über Instagram hat sie sich als „Frl. Knips“ bereits einen Namen gemacht und eine kleine Fan-Gemeinde generiert. „Ich bin für die nächsten Monate ausgebucht“, sagt die Fotografin, die sich keinesfalls als Konkurrenz zu bestehenden Studios der Region sehen möchte. „Ich bediene hier meine eigene kleine Nische“, sagt sie.

Potential im Rathaus gesehen

Im vergangenen Jahr gab es dann ein Shooting, für das sie aufgrund plötzlich eintretenden schlechten Wetters auf der Suche nach einem Unterschlupf war.

„Und dann sind wir hier am Rathaus vorbeigekommen, das nachmittags ja durch den Jugendclub immer besetzt ist. Also habe ich gefragt, ob wir den Flur benutzen können.“ Kurze Zeit darauf erfuhr sie von der befreundeten Anne Merten, dass diese mit ihrem Atelier in eben jenes Rathaus eingezogen ist (die Volksstimme berichtete).

„Und da habe ich überlegt, dass das ja vielleicht auch etwas für mich sein könnte“, sagt Ireen König-Danz zurückblickend. Also habe sie Ortsbürgermeisterin Waltraud Beck (CDU) kontaktiert, ob nicht vielleicht noch Platz für ein Foto-Studio wäre. Diese vereinbarte daraufhin sofort einen Besichtigungstermin. „Ich hab das gesehen und wusste: Ich muss hier rein“, sagt König-Danz. „Ich konnte danach vor Aufregung gar nicht schlafen.“

Frau Beck habe sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Fotografin in ihrem Vorhaben zu unterstützen, habe mit Gemeinde und Ortschaftsrat gesprochen und alles Nötige in die Wege geleitet.

Große Unterstützung von Waltraud Beck

„Das ist natürlich für mich ganz toll auch gewesen – aber Frau Beck hat das ja auch für Schlanstedt gemacht, damit wieder Leben hier in das Haus einzieht“, schwärmt die Wahl-Schlanstedterin, die betont, was für ein Segen eine solche Ortsbürgermeisterin sei.

Zur offiziellen Schlüsselübergabe am 1. Februar sei Waltraud Beck dann natürlich mit vor Ort gewesen – und habe sogar noch eine weitere Überraschung im Gepäck gehabt. „Neben Blumen und einer sehr herzlichen Karte hat sie mir eine Tüte mitgebracht, in der lauter alte Kameras waren, die mir Frau Hübner, ehemalige Kitaleiterin und Mitglied im Heimatverein, schenken wollte“, sagt Ireen König-Danz sichtlich gerührt. „Ist das nicht eine tolle Idee?“

Die historischen Exemplare hat sie gleich in die Deko des liebevoll eingerichteten Fotostudios integriert, in die sie sich stimmig einfügen.