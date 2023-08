Ein Ausflug in den Wald muss niemand mehr unternehmen, um dort Wildschwein, Fuchs und Waschbär zu sehen. Viele Wildtiere fühlen sich mitten in Halberstadt wohl.

Halberstadt - Stadtgrenzen spielen heute für viele Wildtiere überhaupt keine Rolle mehr. Sie entdecken den Lebensraum des Menschen für sich. Dabei haben Fuchs, Wildschwein und Co. ihre Scheu und den Fluchtinstinkt vor den Toren der Stadt oder des Dorfes zurückgelassen.

Bestes Beispiel ist ein Fuchs in Halberstadt. Völlig ungeniert und frei von allen Ängsten spaziert er im Umfeld des Haupteingangs des Ameos-Klinikums in Halberstadt herum - in den kleinen Grünanlagen oder auf dem Parkplatz. Und das nicht zur Nachtzeit, sondern nachmittags - Menschen registriert er aufmerksam, zur Flucht sieht er allerdings keinen Anlass. Auf Volksstimme-Nachfrage erklärt David Neubert, Leiter des Halberstädter Tiergartens und Stadtjäger, ob das mittlerweile in Halberstadt normal ist.

„Mittlerweile ist hier tatsächlich das falsche Wort. Füchse haben wir in Halberstadt schon lange, sie gehören auch in das Stadtbild“, sagt David Neubert. Er erklärt, warum die Tiere ihre Scheu gegenüber dem Menschen teilweise abgelegt haben. Es gebe Jungfüchse, die mit dem Menschen aufwachsen, weil sich der Fuchsbau irgendwo im Stadtgebiet befindet. „Außerdem gibt es Menschen, die sich nicht an die Regeln halten und die Füchse füttern. Deshalb bekomme ich auch immer mehr Anrufe, in denen sich Halber-städter darüber beklagen, dass die Tiere nicht wieder weggehen.“ Der Fuchs sei auch nur so lange süß bis er beißt. Denn ein Kind unterscheidet nicht, ob das ein Fuchs ist oder ein Hund. Zahlen über den Fuchsbestand in Halberstadt gebe es nicht.

Das gesamte Verhalten der Tiere sei eben zum großen Teil auf die Unvernunft der Menschen zurückzuführen. David Neubert erzählt von einem Halberstädter, der sich darüber aufgeregt hat, dass der Fuchs sogar auf ihn wartete. „Erklärung: Er hatte den Fuchs selber über Wochen gefüttert und wollte das nun nicht mehr. Das Tier versteht das natürlich nicht. Es hat eine bequeme Futterquelle gefunden und kommt immer wieder.“

Der Fuchs bringt aber auch gesundheitliche Gefahren mit in die Stadt - er überträgt den für den Menschen lebensgefährlichen Fuchsbandwurm. Dessen Larven zerstören die Leber ihres Wirtes. Diese Gefahr sollte man nicht unterschätzen, so der Stadtjäger. Der Fuchs gehöre zwar zum Stadtbild, doch wer ihn auf seinem Grundstück nicht haben will, kann dagegen etwas unternehmen. „Grundstücke können so eingefriedet werden, dass der Fuchs nicht drauf kommt. Ein bodenschlüssiger Zaun hilft. Sandkästen für Kinder sollten, wenn sie nicht genutzt werden, abgedeckt sein. Und natürlich, was man schon von klein auf lernt, keine Früchte ohne sie abzuwaschen oder noch besser zu kochen auf entsprechender Höhe essen“, erklärt David Neubert.

Der Fuchsbandwurm kann aber auch über einen Zwischenwirt auf den Menschen übertragen werden - über den Hund, der in vielen Haushalten in engstem Kontakt mit Frauchen und Herrchen lebt.

Der Hund kann die Eier des Wurms beim Stöbern in der Natur aufnehmen. Für den Vierbeiner hat der Befall keine nennenswerten Folgen, aber eben für den Menschen. „Aus diesem Grund sind Hundehalter gut beraten und angehalten, ihre Tiere im Abstand von drei bis vier Monaten regelmäßig zu entwurmen“, so David Neubert.

Anders als beim Fuchs hilft ein gut gesichertes Grundstück beim Waschbären nicht. Sie seien in Halberstadt schon seit langer Zeit eine Plage, genauso wie der Marder. Für Waschbären werden Wohngrundstücke meist interessant, wenn sie dort leicht an Futterquellen kommen. „Zum Beispiel, wenn Katzenfutter draußen steht. Gratis Futter, das Tier muss nicht jagen, hat keinen Stress und es schmeckt lecker“, sagt David Neubert. Sehr beliebt bei den Wildtieren seien offene Mülltonnen und Komposthaufen, auf die Menschen Sachen schmeißen, die dort nichts zu suchen haben.

Gelegentlich sind im Stadtgebiet aber auch Reh und Wildschwein anzutreffen, die sich vor allem auf verwaisten Grundstücken oder in Gärten wohlfühlen und rund herum ein gutes Futterangebot vorfinden.

Zur Frage, ob in Halberstadt diese Wildtierbestände auch bejagt werden, kommt ein: „Nein, nicht aktiv, weil sie zum Stadtbild gehören.“ Alle Grundstücksbesitzer sind selbst verantwortlich. Wenn jemand mit Wildtieren ein Problem hat, kann er David Neubert unter der Telefonnummer des Tiergartens Halberstadt anrufen. Dann werde das Tier gefangen und der Natur entnommen. Man könne eben wie bereits gesagt viel dafür tun, dass das nicht notwendig ist.

Vor einigen Jahren sorgten Wildschweine für Schlagzeilen, die auf dem Langensteiner Friedhof Grünflächen aufgewühlt hatten. Gräber wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ursache für den Wildschwein-Besuch war damals ein Loch im Zaun des Friedhofs.