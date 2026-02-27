Tobias Kruse und Robert Tiemann führen künftig die Freiwillige Feuerwehr Veltheim. Auf der Agenda der Ortswehr im Osterwiecker Stadtgebiet: Mitgliedergewinnung, der Garagenbau für ein zweites Einsatzfahrzeug und endlich Löschwassersicherheit.

Führungswechsel bei der Feuerwehr Veltheim: Das sind die neuen Ortswehrleiter

Die neue Wehrleitung in Veltheim: Tobias Kruse (links) und Stellvertreter Robert Tiemann.

Veltheim. - Nach rund 14 Jahren in eingespielter Konstellation steht bei der Feuerwehr Veltheim ein gut vorbereiteter Führungswechsel an. Tobias Kruse und Robert Tiemann treten die Nachfolge des langjährigen Ortswehrleiters Dirk Lange und seines Stellvertreters Tobias Machon an. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung haben die Veltheimer Kameraden ihre neue Leitung, die viel vorhat, gewählt.