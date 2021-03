Die letzte Versteigerung von Fundsachen gab es in Halberstadt vor zwei Jahren. Die Pandemie ließ die beliebte Veranstaltung 2020 platzen.

Halberstadt l Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten ..., hallte es im Mai 2019 zum bisher letzten Mal über den Petershof am Domplatz in Halberstadt. Auktionator Thomas Dittmer musste den Auktionshammer einmotten. Die Corona-Pandemie zerschoss 2020 alle Pläne des Ordnungsamtes der Stadt Halberstadt zu den sehr beliebten Versteigerungsaktion einzuladen, die immerhin seit 2003 bis dahin jedes Jahr eine große Schar Interessierte in ihren Bann zog.



Rappel voll ist das Lager des Fundbüros. Fundsachen aus dem Jahr 2019 gehören genau so dazu wie aus dem vergangenen Jahr. Das Lager drohte kurzzeitig aus allen Nähten zu platzen.



Quellen für Fundsachen monatelang geschlossen

„Wir hoffen, dass es in diesem Jahr wieder eine Auktion gibt. Intern planen wir mit Mai oder Juni. Allerdings bestimmt der Verlauf der Corona-Pandemie den Termin“, informiert Ralf Fleischhauer, Chef des städtischen Ordnungsamtes. Zeit wird es auf alle Fälle. Nach mehreren Aufräumaktionen im Lager warten derzeit unter anderem etwa 30 Fahrräder, Handys und 25 mit Fundsachen gefüllte Überraschungsrucksäcke auf neue Eigentümer.



Hochwertige Werkzeuge, die immer wieder im Fundbüro abgegeben wurden, sind bis auf ein Nivelliergerät (Messinstrument) dieses Jahr nicht dabei. Außerdem ist der Erlös aus den Auktionen nicht zu verachten, der immer in den Stadthaushalt fließt. Im Schnitt kommen zwischen 2000 bis 3000 Euro bei einer Versteigerung zusammen.



Bis Ende 2019 füllte sich das Lager des Fundbüros nach der letzten Versteigerung mit weiteren über 1000 Fundsachen. Im vergangenen Jahr kamen weitere 870 dazu. Allerdings habe sich 2020 die monatelange Schließung des Sea Lands im Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt und des HaWoGe-Spielemagazins bereits bemerkbar gemacht, so Ralf Fleischhauer. Beide Publikumsmagneten sind in der Kreisstadt die aufkommenstärksten Fundsachen-Quellen. Doch wo kein Publikumsverkehr, da auch keine Fundsachen.



Spenden für Obdachlose und für Zora

Ordnungsamtsmitarbeiterin Friederike Förster verweist im Lager auf ein Regal mit vielen Plastiksäcken. „In diesen Säcken befinden sich nur Fundsachen aus dem Sea Land aus dem Zeitraum August, September und Oktober 2020. Für nur drei Monate ist das schon erschreckend viel. Ein komplettes Jahr würde weitaus mehr Säcke füllen“, betont sie.



„Wir haben seit der letzten Versteigerung auf dem Petershof natürlich immer wieder im Lager aufgeräumt und Fundsachen abgegeben. Sonst würden wir der Lage überhaupt nicht mehr Herr werden“, berichtet Ralf Fleischhauer.



Sechs Monate muss das Ordnungsamt die Fundsachen aufheben, um den Eigentümern die Chance zu geben, ihre Sachen zurückzuholen. „Wer etwas in der Stadt verloren hat, kann sich telefonisch beim Ordnungsamt melden. Natürlich müssen die Bürger glaubhaft nachweisen, dass sie tatsächlich die Eigentümer sind. Erst dann dürfen die Fundsachen verwertet werden. Anfragen gebe es vor allem aus Halberstadt. Allerdings kämen viele Gäste des Sea Lands und des Spielemagazin von weiter weg. Für die würde es sich kaum lohnen, wegen eines Handtuches oder einer Badehose extra nach Halberstadt zu fahren. Daher blieben viele Fundsachen aus diesen Einrichtungen im Fundbüro liegen.



„Gute Kleidung, Handtücher und Bademäntel sortierten wir bereits für die Obdachlosen in Halberstadt aus“, informiert Friederike Förster. Aber auch die Kleiderkammer des Diakonischen Werkes in Halberstadt würde man mit Fundsachen versorgen. Den Rest, vor allem Handtücher, die nicht mehr so topp sind, bekommt der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Stala, wo sie als Putzlappen für die Maschinenpflege Verwendung finden, so die Ordnungsamtsmitarbeiterin.



Unter den zahlreichen Fahrrädern, die jedes Jahr zum Fundbüro kämen, gebe es immer wieder viele, die man aufgrund ihres schlechten Zustand nicht versteigern kann, so Ralf Fleischhauer. Aber auch die würde man vermarkten - in diesem Fall natürlich verschenken. Die Fahrradwerkstatt der Zora wäre über die Spenden sehr dankbar und würde sie als Ersatzteilspender weiterverwerten oder die Räder sogar komplett neu aufbauen.