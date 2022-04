Fundbüro Halberstadt beendet Coronapause

Thomas Dittmer und Friederike Förster vom Ordnungsamt der Stadt Halberstadt präsentierten einige Fundsachen, die am kommenden Sonnabend versteigert werden.

Halberstadt - Ruft das Ordnungsamt der Stadt Halberstadt zur Fundsachenversteigerung, kann man sich eines gewiss sein, es kommen viele Schnäppchenjäger. Sie wissen ganz genau - im Lager des Fundbüros warten zahlreiche Überraschungen, die einen neuen Eigentümer suchen und für geringes Geld zu ersteigern sind. Das beliebte Event musste allerdings coronabedingt zwei Jahre in Folge ausfallen. Jetzt steht eine Neuauflage der Veranstaltung an, dass es bereits seit den 1990er Jahren in der Kreisstadt gibt.