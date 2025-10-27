Das Halloweenfieber hat den Huy erreicht: Gruselige Gestalten stehen am Straßenrand.

Arbketal. - Das Halloween-Fest steht vor der Tür - und auch der Huy ist im Gruselfieber. Passend zu den zahlreichen anstehenden Partys und Feiern haben sich auch die fünf lustigen Gesellen in Arbketal in ihr Grusel-Outfit geworfen.

Direkt an der L83 grüßen die Gesellen, die mehrfach im Jahr ihr Outfit wechseln, also aktuell als gruselige Kürbisköpfe alle Autofahrer auf ihrem Weg aus oder in den Huy.