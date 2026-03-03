Was die Netzabdeckung beim Mobilfunk betrifft, hinkt Deutschland im europäischen Vergleich deutlich hinterher. Auch in der Gemeinde Huy gibt es noch immer Funklöcher. Doch nun besteht Hoffnung auf Besserung.

Zu sehen ist er schon von Weitem, der Funkmast in Röderhof. Nur funkt(ioniert) er nicht. Noch nicht.

Gemeinde Huy. - Wer sich in der Gemeinde Huy bewegt – ob zu Fuß oder mit dem Auto –, stößt immer wieder an Grenzen. An Grenzen der Netzabdeckung im Mobilfunk. Im Wald oder auch mitten im Ort, wie in Röderhof oder in Pabstorf, macht das Handy keinen Mucks, weil es kein Netz hat.