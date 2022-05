Für ein besseres Miteinander - Schulsozialarbeit in Badersleben

Schulsozialarbeit ist in Sachsen-Anhalt nach zwischenzeitlichen Problemen vorerst finanziell gesichert. Doch was genau macht eine Schulsozialarbeiterin eigentlich? Anja Müller-Cajar von der Baderslebener Grundschule berichtet aus ihrem Alltag.

Badersleben - Konflikte gewaltfrei lösen, gegen Mobbing vorgehen, Hilfe bei familiären Schwierigkeiten – all das und noch viel mehr gehört zum Aufgabenfeld von Anja Müller-Cajar. „Im Prinzip alles, was Kinder so beschäftigt“, sagt die Schulsozialarbeiterin, die seit 2016 die neu geschaffene Stelle in Trägerschaft der AWO an der Baderslebener Grundschule ausfüllt.