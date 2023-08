Viele Menschen sorgen für einen reibungslosen Betrieb in Dom und Domschatz – eine von ihnen ist Sylwia Bauer.

Für einen reibungslosen Betrieb: So gestaltet sich die Arbeit im Halberstädter Dom

Sylwia Bauer an der Kasse im Domschatzanbau. Sie freut sich auf den Umzug ins neue Besucherzentrum.

Halberstadt - Natürlich habe sie ein Lieblingsstück, sagt Sylwia Bauer lächelnd. Seit 2021 ist der Halberstädter Dom ihr Arbeitsplatz, seither kommt sie jeden Tag aus Blankenburg in die Kreisstadt und begrüßt hier Besucher von Dom und Domschatz.

Der Wechsel sei eine schöne Erfahrung gewesen, sagt Sylwia Bauer, nicht nur, weil es ein nettes Team sei, zu dem sie gehöre, „man entwickelt sich auch selbst weiter, lernt Neues in diesem wunderschönen Dom und seinem Schatz, die so wunderbar verbunden sind miteinander“, sagt die seit 23 Jahren in Deutschland lebende Frau.

Café im neuen Besucherzentrum

Die 45-Jährige liebt die Abwechslung, die ihr Arbeitsalltag parat hat, Gäste zu betreuen mache ihr Spaß, weshalb sie es kaum abwarten kann, endlich umzuziehen in das neue Besucherzentrum in der Stolbergschen Kurie. Vor allem dass das nicht nur den Kassenbereich beherbergt, sondern auch ein kleines Café, freue sie. Denn dort werde sie wohl hauptsächlich zu tun haben.

Die Empfangssituation sei dort auch räumlich freundlicher als bislang. „Es ist ein wunderschönes Café, die Gäste sehen zudem gleich, wo sie sich befinden, ahnen, was sie erwartet und fühlen sich noch willkommener“, schwärmt die in Polen aufgewachsene Mutter eines erwachsenen Sohnes. Der Liebe wegen kam sie nach Deutschland, ein Schritt, den sie nie bereut habe, wie sie sagt. „Ich bin immer noch glücklich.“

Seit 2018 ist sie bei der Subsidarius GmbH angestellt, die für die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Personaldienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Besucherservice, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste und Technisches Gebäudemanagement erbringt. Der Umgang mit Menschen liegt ihr und dass sie künftig das zum Besucherzentrum gehörende Café betreuen soll, erfüllt sie mit Vorfreude. Sie freue sich darauf, zumal damit mehr eigene Verantwortung verbunden ist.

Gäste sollen wohlfühlen

Wobei die Frau mit dem sympathischen Lächeln nicht abhebt. „Wir sind ein Team, da springe ich wie als Kollegen alle auch mal an anderer Stelle ein, wenn wir sehen, dass da gerade viel los ist“, sagt Sylwia Bauer. „Das Wichtigste ist doch, dass sich die Leute wohlfühlen. Dem Gast ist es egal, wer wofür zuständig ist, er muss sich willkommen fühlen. Und dafür sind wir alle zuständig“, sagt Bauer überzeugt.

Damit das gelingt, müsse man sich auf das fokussieren, was man tue. „Wenn ich auf Arbeit bin, bin ich auf Arbeit, wenn ich zuhause bin, bin ich zuhause. Ich kann gut abschalten“, sagt Sylwia Bauer. Kraft tanke sie beim Wandern, in der Natur. Deshalb komme sie eigentlich immer gut gelaunt zur Arbeit in den schönen Hal-berstädter Dom.

Ach ja, und das Lieblingsstück? „Die Madonna mit der Korallenkette“, sagt Sylwia Bauer, ohne zu zögern. Das Altarbild habe sie vom ersten Augenblick an in den Bann gezogen.