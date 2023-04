Wegen zunehmender Beschwerden Für Hunde-Liebhaber: Wegeleberin will Hundeverein gründen

Nicole Feldmann will einen Hundeverein in Wegeleben gründen. Der soll nicht nur den Tieren, sondern auch der Stadt zugutekommen. Zuletzt hatte es Beschwerden in sozialen Netzwerken wegen Hinterlassenschaften und freilaufenden Hunden gegeben. Ein Termin für ein erstes Treffen steht bereits fest.