Die Kosten in der Baubranche steigen. Das bekommt die Stadt Halberstadt nun auch bei der Vorbereitung der Sanierung der Kita Ententeich zu spüren.

Für Kita in Halberstadt fehlen mehrere Hunderttausend Euro

Die Kita Ententeich in Halberstadt ist seit Ende 2020 verwaist.

Halberstadt - Eigentlich sollte sich die seit Ende 2020 verwaiste Kita Ententeich in der Altstadt Halberstadts schon längst in eine Baustelle verwandelt und der Wiedereinzug der Kinder und Erzieherinnen Geschichte sein. Doch davon ist die Einrichtung noch ein ganzes Stück entfernt. Erst meldete sich auf die europaweite Ausschreibung der anstehenden teuren Sanierung des Hauses nicht eine einzige Firma, mittlerweile sind die Baukosten so explodiert, dass die Stadt das Vorhaben auf Einsparpotenziale überarbeiten beziehungsweise weitere Geldquellen erschließen muss.