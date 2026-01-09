Dingelstedt. - „Wir wurden so oft drauf angesprochen und haben es ja auch selbst gemerkt – also haben wir beschlossen, die Sache in die eigene Hand zu nehmen“, erklärt Thomas Steckhan, Ortsbürgermeister (parteilos) im Huy-Ort Dingelstedt.

Die Rede ist von fehlenden Mülleimern, die nicht zuletzt Hundebesitzern auffallen, weil sie nicht wissen, wohin mit den aufgesammelten Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner. „Wir haben selbst auch zwei Hunde, und ich kenne das Problem, dass man die Beutel dann oft die ganze Zeit mit sich rumschleppt und erst zu Hause wegschmeißen kann“, erläutert Steckhan. Aber auch Nicht-Hundebesitzer hätten ja ab und zu etwas zu entsorgen, was bisher im Dorf kaum möglich war. „Außen rum, also an den Ortsrändern gab es bereits knapp zehn Mülleimer, aber keinen im Ort.“

Sechs Mülleimer in Dingelstedt installiert

Gemeinsam habe man dann im Ortschaftsrat überlegt, wo die Entsorgungsstätten am sinnvollsten anzubringen seien – und entschied sich für sechs Standorte: An der Üppel, an der Dingelstätte, am Platz der Freundschaft, an der Ecke Gartenweg/Bahnhofstraße sowie an der Ecke Hinter dem Dorfe/Petristraße/Leopoldshall, wo die Glascontainer stehen. Außerdem bekommt der Ortsteil Röderhof einen, am Unterstand zentral im Dorf.

Bei den sechs neu angeschafften Mülleimern, die aus dem Ortsbudget finanziert wurden, ist neben der Möglichkeit Müll zu entsorgen, auch ein Spender für Hundekotbeutel integriert, der ebenfalls für mehr Sauberkeit im Ort sorgen soll. „Wenn schon, dann machen wir das gleich richtig“, so Steckhan, der gemeinsam mit den Ortschaftsräten André Winkel und Detlef Kluth für die Installation der Mülleimer sorgte. „Und wir haben auch schon erste positive Rückmeldungen von Einwohnern bekommen, die die Idee sehr gut finden.“