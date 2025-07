Gastronomie im Harz Biergarten mit Tradition: Was macht das Gästehaus Spiegelsberge so besonders?

Sommerzeit ist Draußenzeit, das gilt auch für die Pausen - am besten in den schönsten Biergärten im Landkreis Harz vor. Den Anfang der Volksstimme-Serie macht ein Restaurant mit viel Geschichte in Halberstadt: das Gästehaus Spiegelsberge.