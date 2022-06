Gastspiel in der Heimat: Gebürtige Halberstädterin steht als Schauspielerin bei Festival TheaterNatur in Benneckenstein auf der Bühne

Susann Mertz wollte nach der Schule in die Naturwissenschaft gehen. Stattdessen ist sie heute Schauspielerin. Die Berufe sind gar nicht so unähnlich, sagt sie.

Susann Mertz vor einem Wahrzeichen ihrer Heimatstadt, dem Dom: Die Schauspielerin ist in Halberstadt geboren worden, nach mehreren Auslandsaufenthalten und Stationen in Deutschland steht sie nun in Benneckenstein auf der Waldbühne.

Benneckenstein/Halberstadt - Wie geht eine Frau damit um, wenn sie ihren Verlobten am Abend vor der Hochzeit beim Fremdküssen erwischt – mit einem Mann? Mit dieser Frage muss sich Susann Mertz auseinandersetzen. Nicht im realen Leben, sondern für ihre Rolle als Hermia. Diese verkörpert sie aktuell im Stück „Ein Sommernachtstraum“ auf der Waldbühne in Benneckenstein. Damit gibt sie ein Gastspiel in ihrer Heimat. Die Wahl-Berlinerin ist nur wenige Kilometer vom Spielort entfernt aufgewachsen: in Harsleben.