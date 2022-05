Gefälschte Impfausweise in der Corona-Pandemie: Mit dieser Strafe müssen Betrüger rechnen und so fallen sie auf

Immer häufiger dringen Fälle von Fälschungen der Impfausweise an die Öffentlichkeit. Die Betrüger möchten offenbar von den Annehmlichkeiten einer Impfung gegen Corona profitieren, ohne tatsächlich geimpft zu sein. Straffrei ist solch ein Handeln nicht in jedem Fall, wie ein Oberstaatsanwalt aus Halberstadt im Harz erklärt.

Halberstadt - Betrüger bringen gefälschte QR-Codes in Umlauf. Eine Frau zeigt in einer Apotheke einen Impfausweis vor, mit dem etwas nicht zu stimmen scheint. Ein Mann besteht auf einem digitalen Impfpass und wird handgreiflich, als er ihm aufgrund des vorgelegten Ausweises nicht ausgestellt wird. All diese Fälle wurden zur Anzeige gebracht, weil Mitarbeiter von Apotheken und Polizisten Ungereimtheiten in den vorgelegten Dokumenten auffielen. Die Dunkelziffer hinter den in den vergangenen Monaten steigenden Zahlen als gefälscht erkannter Impfpässe dürfte demnach deutlich höher sein.