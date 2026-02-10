weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Bauen im Harz: Geht es Stolperfallen vor dem Ärztehaus in Badersleben endlich an den Kragen?

Bauen im Harz Geht es Stolperfallen vor dem Ärztehaus in Badersleben endlich an den Kragen?

Am hochfrequentierten Ärztehaus im Huy-Ort Badersleben werden die Außenanlagen aufwendig saniert. Was genau hier passieren soll und wie dies trotz knapper Kassen möglich ist.

Von Maria Lang 10.02.2026, 14:00
Noch ist der Parkplatz vor dem Ärztehaus in Badersleben ein holpriger Flickenteppich.
Badersleben. - Das Ärztehaus in Badersleben, in dem sich neben einer Allgemeinmedizinischen und einer Zahnarztpraxis auch das Gemeindebüro und ein Sitzungsraum befinden, ist gut besucht. Doch der Weg dahin birgt Tücken.