Bauen im Harz Geht es Stolperfallen vor dem Ärztehaus in Badersleben endlich an den Kragen?
Am hochfrequentierten Ärztehaus im Huy-Ort Badersleben werden die Außenanlagen aufwendig saniert. Was genau hier passieren soll und wie dies trotz knapper Kassen möglich ist.
10.02.2026, 14:00
Badersleben. - Das Ärztehaus in Badersleben, in dem sich neben einer Allgemeinmedizinischen und einer Zahnarztpraxis auch das Gemeindebüro und ein Sitzungsraum befinden, ist gut besucht. Doch der Weg dahin birgt Tücken.