Flächendeckender Stromausfall, Überschwemmungen, Großbrände, Starkregen, Stürme, Industrieunfälle und mehr – Katastrophenszenarien gibt es viele. Wie ist die Gemeinde Huy auf einen solchen Ernstfall vorbereitet?

Ein flächendeckender Stromausfall ist nur eines der vielen möglichen Katastrophenszenarien.

Dingelstedt. - Ein zehnstündiger Stromausfall im Sommer in Dingelstedt in vergangenen Sommer oder auch der tagelange in Berlin, der Starkregen mit Überschwemmungen in mehreren Huy-Ortsteilen im Frühjahr und zahlreiche andere bundes- oder weltweite Beispiele haben Ernstfälle wieder mehr ins Bewusstsein gerückt und ein weiteres Mal deutlich gemacht, wie wichtig entsprechende Vorbereitung auf solche Szenarien ist. Doch wie sieht es diesbezüglich in der Gemeinde Huy aus?