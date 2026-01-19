weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kommunalpolitik im Harz: Gemeinde Huy: Darum stellt sich Holger Schulz-Jordan als Bürgermeister-Kandidat zur Wahl

Jetzt live
LIVEZEIT mit Chris – live von der Internationalen Grünen Woche in Berlin
LIVEZEIT mit Chris – live von der Internationalen Grünen Woche in Berlin

Kommunalpolitik im Harz Gemeinde Huy: Darum stellt sich Holger Schulz-Jordan als Bürgermeister-Kandidat zur Wahl

Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt, der als Parteiloser an den Start geht.

Von Sabine Scholz 19.01.2026, 10:00
Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt stellt sich der Wahl zum Bürgermeister der Einheitsgemeinde Huy.
Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt stellt sich der Wahl zum Bürgermeister der Einheitsgemeinde Huy. Foto: Sabine Scholz

Anderbeck. - Er hat schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, Bürgermeister zu sein. Dennoch, die Entscheidung sich zur Wahl um das Amt des Huy-Bürgermeisters zu stellen, hat sich Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt nicht leicht gemacht. Doch er will der Region, die ihm Heimat ist, gern etwas zurückgeben.