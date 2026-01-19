Jetzt live
Kommunalpolitik im Harz Gemeinde Huy: Darum stellt sich Holger Schulz-Jordan als Bürgermeister-Kandidat zur Wahl
Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt, der als Parteiloser an den Start geht.
19.01.2026, 10:00
Anderbeck. - Er hat schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, Bürgermeister zu sein. Dennoch, die Entscheidung sich zur Wahl um das Amt des Huy-Bürgermeisters zu stellen, hat sich Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt nicht leicht gemacht. Doch er will der Region, die ihm Heimat ist, gern etwas zurückgeben.