Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt, der als Parteiloser an den Start geht.

Anderbeck. - Er hat schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, Bürgermeister zu sein. Dennoch, die Entscheidung sich zur Wahl um das Amt des Huy-Bürgermeisters zu stellen, hat sich Holger Schulz-Jordan aus Huy-Neinstedt nicht leicht gemacht. Doch er will der Region, die ihm Heimat ist, gern etwas zurückgeben.