Halberstadt - Fünf Gerichtsvollzieher für eine knapp 40.000 Einwohner zählende Stadt. Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Gibt es für sie in Halberstadt überhaupt genug zu tun? „Natürlich. Für eine Stadt in dieser Größenordnung ist das ganz normal. In der Regel sind es fünf, in Halberstadt zwei Frauen und drei Männer“, beantwortet Anne Wussow diese Frage. Die 43-Jährige geht seit sieben Jahren ihrem Job als Gerichtsvollzieherin nach, den sie gegen nichts tauschen möchte. Der Volksstimme verrät sie, wie sie zu diesem nicht alltäglichen Job kam und was sie erlebt.