Geschenke von Kindern für Kinder: Anderbecker Kita beteiligt sich erneut an Spendenaktion

Anderbeck - Ein großer Berg Geschenke steht mitten in der Anderbecker Kita. Doch sind die bunt eingepackten Päckchen nicht für die „Mühlenspatzen“ bestimmt – ganz im Gegenteil: Sie stammen von ihnen. Denn die Kita in Trägerschaft des Halberstädter Cecilienstifts beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi, die Weihnachtsgeschenke an bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa bringt.