Geschrumpfter Harzhof an B 81

Der Harzhof soll verkehrstechnisch direkt an die Harzstraße (B 81) angeschlossen werden. Die Zufahrt soll laut Stadtratsbeschluss hier links im Bild direkt gegenüber der Jet-Tankstelle entstehen.

Halberstadt - Ein neues Gewerbegebiet mit großem Einkaufstempel sollte nach dem Willen des Stadtrates an der Harzstraße in Halberstadt entstehen - der Harzhof. Geschehen ist dort bis heute nichts. Verwildertes Brachland bestimmt stattdessen das Areal am südlichen Stadtrand Halberstadts.