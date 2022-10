Altenbrak/Halberstadt - Alles war perfekt eingefädelt und die Macher mit viel Elan am Start. Bei der großen Bergungsaktion, die am 7. August 2021 in der Bungalowsiedlung „Rolandseck“ im Thalenser Ortsteil Altenbrak über die Bühne gegangen ist. 21 freiwillige Helfer reisten damals aus ganz Deutschland an, um mit Muskelkraft eine fünf Jahrzehnte zuvor von der DDR-Staatssicherheit begangene schändliche Tat zu korrigieren. Es galt, Grabplatten von Opfern des Ersten Weltkriegs zu bergen, um sie zum Garnisonsfriedhof in Halberstadt zurückzubringen.