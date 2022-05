Gesunde Ernährung im Fokus: Kita-Kinder werden zu Mini-Gärtnern

Dingelstedt - Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse, was gehört in welche Gruppe und wie wächst eigentlich ein Radieschen? Diese und viele weitere Fragen werden aktuell wieder in der Kita „Am Waldesrand“ in Dingelstedt thematisiert. Anlass ist das Projekt „Gemüsebeete für Kids“, das in diesem Jahr erneut stattfindet.