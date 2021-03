Die Schwanebeckerin Anke Weiß-Reinhardt ist am Blankenburger Ameos-Klinikum bei Kollegen und Patienten beliebt.

Halberstadt l Diesmal versteckt sie ihre Scheu hinter dem fröhlichen Lachen. Anke Weiß-Reinhardt ist es spürbar ein bisschen peinlich, so in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Sie mache doch nur ihre Arbeit.



Ihre Arbeit, das ist ein bunter Strauß an Aufgaben, den sie schon seit acht Jahren im Ameos-Klinikum Halberstadt bewältigt. Sie liebt was sie tut, weil jeder Tag anders ist, „das ist interessant“, sagt die dreifache Mutter, die als Servicekraft im Krankenhaus arbeitet. Diese Freude an ihrem Tun strahlt sie aus, wer ihr auf den Fluren des Hauses begegnet, sieht sie meistens fröhlich, mit einem Lächeln auf den Lippen. „Ich fühle mich einfach wohl in meiner Haut“, sagt die 47-Jährige. Aber das war nicht immer so.



Von Gotha nach Schwanebeck

Wenn sie zum Früh- oder Spätdienst antritt, führt ihr Weg sie von Schwanebeck nach Halberstadt. Das kleine Städtchen hat sie schon als Kind geliebt, wenn sie Ferientage bei der Großmutter verbrachte. „Als Kind wusste ich schon, dass ich da wohnen wollte“, sagt sie schmunzelnd, „ich habe mich dort immer wohlgefühlt und tue das noch.“ Dabei hat sie die ersten 23 Jahre ihres Lebens ins Gotha verbracht, wo sie geboren wurde und aufwuchs. Ihre Mutter stammte aus Schwanebeck, deshalb die familiäre Verbindung in die Harzregion.



Die Schulzeit in Thüringen mündete in eine Lehre als Schuhfertigerin in Erfurt. „Zum Glück konnten wir noch unsere Ausbildung beenden, aber die Fabrik wurde nach der Wende gleich dicht gemacht“, erinnert sich Anke Weiß-Reinhardt. Was also tun? Sie war eine von Tausenden, die damals auf Jobsuche waren. Sie hatte Glück, arbeitete fortan als Verkäuferin in einem Textilgeschäft. Noch heute ist ihr Sinn für stilvolle Kleidung zu sehen, „die Schuhe passen immer zur Jacke, bei mir ist das selten so“, benennt ihre Kollegin Silke Piechotta ein Beispiel. „Schuhe und Kleidung, das passt sehr gut zu mir, aber nicht zum Geldbeutel“, erwidert Anke Weiß-Reinhardt lachend.



Der Kindheitswunsch, in Schwanebeck leben zu können, erfüllte sich, als sie ihren Mann kennenlernte. Sie zog in den Vorharz, arbeitete kurz als Verkäuferin bis ihr Sohn zur Welt kam. Drei Jahre später folgte die erste Tochter, noch einmal vier Jahre später die jüngste Tochter. „Ich bin eine Weile zuhause geblieben“, sagt die sportliche Frau, „dann fand ich Arbeit in Schwanebeck über den Schulförderverein der Petri-Sekundarschule.“ Gefördert vom Arbeitsamt, war sie als pädagogische Mitarbeiterin tätig.



Der Kontakt war entstanden, als sie in der während der „Kinderpause“ nebenbei jobbte - für die Essensausgabe der Schule. Die Arbeit mit den Kindern, der Kontakt zu den Lehrern hat ihr viel Freude bereitet, wie sie berichtet, aber nach drei Jahren lief die Förderung aus. Wieder stand sie vor der Frage: Was jetzt?



Eine Stellenanzeige führte sie ans Ameos-Klinikum. Zwar war die Stelle dann schon anderweitig vergeben, aber Pflegedirektorin Beatrice Weiß sprach sie an, ob sie sich die Arbeit als Servicekraft vorstellen könne. Man sei gerade dabei, ein neues Projekt auszuprobieren, um die Krankenschwestern von einigen Aufgaben zu entlasten. Die dreifache Mutter, inzwischen geschieden, konnte sich das vorstellen.



Die schwierige Seite des Jobs

Vier Wochen lang wurde sie eingearbeitet, auf einer Erwachsenen-Station. Noch heute ist sie ab und zu auf anderen Stationen unterwegs als auf „ihrer“ Kinderstation B6. „Wir sind insgesamt 25 Kollegen, die meisten sind fest einer Station zugeteilt. Ich bin auf der Kinderstation, meine Kollegin Silke Piechotta auf der Wochenstation und gemeinsam teilen wir uns die Neonatologie“, erklärt Anke Weiß-Reinhardt. Einige Kollegen sind der Küche zugeteilt, andere der Bettenaufbereitung. Aber die Aufgabenverteilung wechselt, „es wird immer mal wieder was anderes ausprobiert. So kam zum Beispiel 2017 für uns die Essensverteilung dazu“.



Heißt, das überwiegend weibliche Team bringt nicht nur Frühstück, Mittag und Abendbrot ans Patientenbett, sondern schaut auch, ob die Bestellung zum Patienten passt. „Auf der Kinderstation liegen ja HNO-Patienten ebenso wie Unfallpatienten, aus allen Bereichen eben, da darf nicht jeder alles essen.“ Die Servicekräfte sorgen dafür, dass die Patienten zu trinken haben, bringen Wasser oder Tee für jene, die nicht aufstehen können, tauschen morgens Gläser und Kannen. „Wir sind im Frühdienst oft die ersten im Zimmer, wenn wir unsere Wasserrunde machen“, sagt Anke Weiß-Reinhardt. Und dann kann es sein, dass sie auch mal mit dem schwersten in ihrem Beruf zu tun bekommt - einem Todesfall. „Zum Glück ist das auf einer Kinderstation sehr, sehr selten. Aber es gehört nun mal dazu, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet.“



Das erste Mal habe sie schlecht damit umgehen können, hat das Erlebte mit nach Hause genommen. „Mit der Zeit“, sagt Anke Weiß-Reinhardt, „geht es, man muss klar kommen damit.“ Hilfreich sei da die Krankenhausseelsorge, die nach einer längeren Vakanz zum Glück jetzt wieder besetzt sei.



Anpacken wie im eigenen Haushalt

Aber solche Situationen kommen eben nicht jeden Tag vor. Zur täglichen Routine gehöre neben dem Verteilen von Wasser und Essen das Aufräumen, wenn ein Patient die Station verlässt. Es sei oft viel zu tun, nur wenige Patienten seien sehr ordentlich, sagt sie, „übrigens altersunabhängig“. Das Aufbereiten der Betten gehört zu den Aufgaben, neben dem Beziehen von Decke und Kissen umfasst das das Reinigen und Desinfizieren der Betten. Zwischendurch muss die frische Wäsche eingeräumt, die Schmutzwäsche zum Waschen bereitgestellt werden. Außerdem obliegt die Stationsbestellung den Servciekräften. „Wir bestellen alles, von der Nierenschale über die Spuckbeutel bis zur Windel oder einen neuen Tisch“, erklärt Weiß-Reinhardt. Nur die Medikamentenbestellung obliegt den Schwestern, die alle pflegerischen Aufgaben am Patienten wahrnehmen. „Die Schwestern verlassen sich voll und ganz darauf, dass wir alles im Blick haben und rechtzeitig bestellen. Es ist wie im eigenen Haushalt, da muss man sich auch um solche Dinge kümmern und anpacken.“



Verantwortung zu tragen, sei ein Grund, warum sie wirklich gerne zur Arbeit komme, so wie das gute Miteinander auf Station und die Abwechslung im Joballtag. Den wuppt die Schwanbeckerin in Vollzeit, auch wenn sie seit einigen Jahren alleinerziehend ist. Die Trennung von ihrem Freund sei ihr schwer gefallen, aber die richtige Entscheidung gewesen, das weiß sie heute. In der Freizeit ist sie nicht nur mit ihrem Mops unterwegs, sie tanzt auch leidenschaftlich gerne. Nicht erst seit Kurzem in der Tanzschule von Ulrike Toev. Seit 16 Jahren wirkt sie in der Tanzgruppe des Schwanebecker Sportvereins mit, als Aktive ebenso wie als Trainerin. Ihren Trainerschein zu machen, dazu hatte sie die alte Leiterin der Gruppe bewegt. Sie hatte wohl das Potenzial erkannt, dass in der quirligen fröhlichen Frau steckt. „Ich war damals nicht sehr selbstbewusst“, erinnert sich Anke Weiß-Reinhardt, bevor sie zurück muss auf Station, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das ist auch unterm lilafarbenen Mundschutz unverkennbar.